Cities with the fastest-growing home prices in the Columbus metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Columbus, OH metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

(Stacker/Stacker)

Stacker

#30. Lancaster, OH

- 1-year price change: +$8,121 (+3.2%)

- 5-year price change: +$81,723 (+44.9%)

- Typical home value: $263,811 (#68 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#29. Westerville, OH

- 1-year price change: +$8,443 (+2.0%)

- 5-year price change: +$119,537 (+37.9%)

- Typical home value: $434,759 (#17 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#28. Saint Louisville, OH

- 1-year price change: +$8,761 (+3.1%)

- 5-year price change: +$87,704 (+42.3%)

- Typical home value: $295,004 (#53 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#27. Johnstown, OH

- 1-year price change: +$8,930 (+2.2%)

- 5-year price change: +$135,380 (+47.5%)

- Typical home value: $420,324 (#19 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#26. Baltimore, OH

- 1-year price change: +$9,127 (+2.4%)

- 5-year price change: +$106,571 (+38.6%)

- Typical home value: $382,483 (#27 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#25. Kirkersville, OH

- 1-year price change: +$9,753 (+3.9%)

- 5-year price change: +$79,799 (+44.8%)

- Typical home value: $258,030 (#71 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#24. Marysville, OH

- 1-year price change: +$9,845 (+2.8%)

- 5-year price change: +$98,757 (+37.9%)

- Typical home value: $359,381 (#32 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#23. Shawnee Hills, OH

- 1-year price change: +$10,005 (+2.3%)

- 5-year price change: +$40,377 (+10.1%)

- Typical home value: $441,927 (#16 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#22. Gahanna, OH

- 1-year price change: +$10,292 (+2.9%)

- 5-year price change: +$105,202 (+40.8%)

- Typical home value: $362,868 (#30 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#21. Ashville, OH

- 1-year price change: +$10,800 (+3.2%)

- 5-year price change: +$97,935 (+39.1%)

- Typical home value: $348,311 (#33 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#20. Fulton, OH

- 1-year price change: +$11,208 (+6.4%)

- 5-year price change: +$14,839 (+8.6%)

- Typical home value: $186,752 (#94 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#19. Glenford, OH

- 1-year price change: +$11,226 (+3.7%)

- 5-year price change: +$109,292 (+54.2%)

- Typical home value: $310,880 (#47 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#18. Marengo, OH

- 1-year price change: +$11,519 (+3.7%)

- 5-year price change: +$83,678 (+34.5%)

- Typical home value: $326,465 (#42 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#17. Riverlea, OH

- 1-year price change: +$12,215 (+2.3%)

- 5-year price change: +$146,155 (+36.3%)

- Typical home value: $549,178 (#7 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#16. Commercial Point, OH

- 1-year price change: +$12,333 (+3.1%)

- 5-year price change: +$107,873 (+35.7%)

- Typical home value: $409,693 (#22 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#15. Galena, OH

- 1-year price change: +$12,400 (+2.0%)

- 5-year price change: +$172,135 (+37.9%)

- Typical home value: $626,640 (#2 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#14. Buckeye Lake, OH

- 1-year price change: +$13,495 (+5.1%)

- 5-year price change: +$89,405 (+47.5%)

- Typical home value: $277,812 (#62 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#13. Worthington, OH

- 1-year price change: +$13,577 (+3.0%)

- 5-year price change: +$126,492 (+38.0%)

- Typical home value: $459,782 (#14 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#12. Bexley, OH

- 1-year price change: +$14,161 (+2.6%)

- 5-year price change: +$129,429 (+30.4%)

- Typical home value: $555,084 (#6 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#11. Dublin, OH

- 1-year price change: +$14,541 (+2.7%)

- 5-year price change: +$163,812 (+42.9%)

- Typical home value: $545,987 (#8 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#10. New Albany, OH

- 1-year price change: +$14,651 (+2.5%)

- 5-year price change: +$188,999 (+45.5%)

- Typical home value: $604,339 (#4 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#9. Logan Elm Village, OH

- 1-year price change: +$14,755 (+6.8%)

- 5-year price change: +$77,613 (+50.1%)

- Typical home value: $232,638 (#83 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#8. Ostrander, OH

- 1-year price change: +$14,798 (+3.1%)

- 5-year price change: +$130,762 (+36.7%)

- Typical home value: $486,824 (#12 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#7. Circleville, OH

- 1-year price change: +$15,410 (+5.9%)

- 5-year price change: +$91,255 (+49.1%)

- Typical home value: $277,217 (#63 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#6. Marble Cliff, OH

- 1-year price change: +$17,167 (+2.4%)

- 5-year price change: +$152,883 (+26.7%)

- Typical home value: $726,131 (#1 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#5. Mount Victory, OH

- 1-year price change: +$17,406 (+8.6%)

- 5-year price change: +$65,936 (+43.1%)

- Typical home value: $218,964 (#87 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#4. South Solon, OH

- 1-year price change: +$19,726 (+7.1%)

- 5-year price change: +$67,104 (+29.1%)

- Typical home value: $297,418 (#51 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#3. Upper Arlington, OH

- 1-year price change: +$22,087 (+3.8%)

- 5-year price change: +$161,484 (+36.1%)

- Typical home value: $608,536 (#3 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#2. Grandview Heights, OH

- 1-year price change: +$23,125 (+4.5%)

- 5-year price change: +$101,370 (+23.5%)

- Typical home value: $533,467 (#9 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#1. Alexandria, OH

- 1-year price change: +$25,801 (+5.9%)

- 5-year price change: +$152,810 (+49.8%)

- Typical home value: $459,487 (#15 most expensive city in metro)