There are roughly 17.5 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Ohio using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2023 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Wyoming are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,142 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#50. Mahoning County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (12,871 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 229
--- Korean War: 693
--- Vietnam War: 4,557
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,137
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,928
#49. Muskingum County
- Percent of residents that are veterans: 7.2% (4,816 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 61
--- Korean War: 164
--- Vietnam War: 1,755
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 872
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,276
#48. Auglaize County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,556 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 46
--- Korean War: 171
--- Vietnam War: 930
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 575
--- Gulf War (09/2001 or later): 446
#47. Clermont County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (11,900 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 66
--- Korean War: 546
--- Vietnam War: 3,927
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,509
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,703
#46. Hardin County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,717 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 26
--- Korean War: 155
--- Vietnam War: 545
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 456
--- Gulf War (09/2001 or later): 261
#45. Fairfield County
- Percent of residents that are veterans: 7.4% (9,056 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 53
--- Korean War: 538
--- Vietnam War: 3,090
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,330
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,982
#44. Pickaway County
- Percent of residents that are veterans: 7.4% (3,462 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 141
--- Vietnam War: 1,213
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 605
--- Gulf War (09/2001 or later): 754
#43. Hancock County
- Percent of residents that are veterans: 7.5% (4,394 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 28
--- Korean War: 277
--- Vietnam War: 1,796
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 806
--- Gulf War (09/2001 or later): 604
#42. Shelby County
- Percent of residents that are veterans: 7.5% (2,720 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 20
--- Korean War: 181
--- Vietnam War: 922
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 510
--- Gulf War (09/2001 or later): 487
#41. Brown County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,544 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 96
--- Korean War: 262
--- Vietnam War: 888
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 501
--- Gulf War (09/2001 or later): 363
#40. Erie County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (4,545 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 112
--- Korean War: 377
--- Vietnam War: 1,773
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 804
--- Gulf War (09/2001 or later): 772
#39. Allen County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (5,948 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 71
--- Korean War: 319
--- Vietnam War: 1,935
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,340
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,163
#38. Highland County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,544 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 143
--- Vietnam War: 897
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 308
--- Gulf War (09/2001 or later): 590
#37. Jefferson County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (4,017 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 27
--- Korean War: 208
--- Vietnam War: 1,367
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,077
--- Gulf War (09/2001 or later): 637
#36. Logan County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,728 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 5
--- Korean War: 179
--- Vietnam War: 986
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 508
--- Gulf War (09/2001 or later): 397
#35. Lorain County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (18,881 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 240
--- Korean War: 752
--- Vietnam War: 6,702
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,844
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,609
#34. Morrow County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,096 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 9
--- Korean War: 81
--- Vietnam War: 738
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 602
--- Gulf War (09/2001 or later): 628
#33. Sandusky County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,529 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 49
--- Korean War: 94
--- Vietnam War: 1,229
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 760
--- Gulf War (09/2001 or later): 668
#32. Madison County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (2,755 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 142
--- Vietnam War: 967
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 666
--- Gulf War (09/2001 or later): 502
#31. Miami County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (6,514 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 135
--- Korean War: 250
--- Vietnam War: 2,215
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,678
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,438
#30. Carroll County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,686 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 21
--- Korean War: 146
--- Vietnam War: 618
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 270
--- Gulf War (09/2001 or later): 204
#29. Lawrence County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,532 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 88
--- Korean War: 174
--- Vietnam War: 1,320
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 662
--- Gulf War (09/2001 or later): 638
#28. Paulding County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,138 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 9
--- Korean War: 111
--- Vietnam War: 412
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 212
--- Gulf War (09/2001 or later): 110
#27. Wyandot County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,332 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 76
--- Vietnam War: 469
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 231
--- Gulf War (09/2001 or later): 188
#26. Champaign County
- Percent of residents that are veterans: 8% (2,423 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 89
--- Vietnam War: 1,004
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 566
--- Gulf War (09/2001 or later): 260
#25. Knox County
- Percent of residents that are veterans: 8% (3,874 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 40
--- Korean War: 153
--- Vietnam War: 1,413
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 866
--- Gulf War (09/2001 or later): 794
#24. Monroe County
- Percent of residents that are veterans: 8% (843 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 2
--- Korean War: 157
--- Vietnam War: 375
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 68
--- Gulf War (09/2001 or later): 101
#23. Ross County
- Percent of residents that are veterans: 8% (4,838 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 40
--- Korean War: 123
--- Vietnam War: 1,505
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,302
--- Gulf War (09/2001 or later): 980
#22. Guernsey County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,416 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 32
--- Korean War: 150
--- Vietnam War: 881
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 456
--- Gulf War (09/2001 or later): 415
#21. Meigs County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,409 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 7
--- Korean War: 87
--- Vietnam War: 589
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 163
--- Gulf War (09/2001 or later): 227
#20. Ottawa County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,683 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 64
--- Korean War: 63
--- Vietnam War: 1,107
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 327
--- Gulf War (09/2001 or later): 580
#19. Henry County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,756 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 5
--- Korean War: 80
--- Vietnam War: 580
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 265
--- Gulf War (09/2001 or later): 328
#18. Preble County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,635 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 45
--- Korean War: 111
--- Vietnam War: 943
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 490
--- Gulf War (09/2001 or later): 455
#17. Richland County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (8,127 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 149
--- Korean War: 338
--- Vietnam War: 2,976
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,635
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,611
#16. Licking County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (11,654 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 208
--- Korean War: 485
--- Vietnam War: 4,000
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,910
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,106
#15. Marion County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (4,326 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 21
--- Korean War: 92
--- Vietnam War: 1,313
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,116
--- Gulf War (09/2001 or later): 832
#14. Morgan County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (908 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 1
--- Korean War: 48
--- Vietnam War: 385
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 87
--- Gulf War (09/2001 or later): 281
#13. Montgomery County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (35,205 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 368
--- Korean War: 1,412
--- Vietnam War: 11,814
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 9,363
--- Gulf War (09/2001 or later): 8,825
#12. Pike County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,766 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 11
--- Korean War: 120
--- Vietnam War: 556
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 384
--- Gulf War (09/2001 or later): 280
#11. Noble County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,029 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 12
--- Korean War: 28
--- Vietnam War: 496
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 149
--- Gulf War (09/2001 or later): 129
#10. Adams County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (1,867 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 33
--- Vietnam War: 808
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 443
--- Gulf War (09/2001 or later): 278
#9. Perry County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,408 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 3
--- Korean War: 98
--- Vietnam War: 935
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 453
--- Gulf War (09/2001 or later): 440
#8. Trumbull County
- Percent of residents that are veterans: 9% (14,347 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 120
--- Korean War: 908
--- Vietnam War: 5,389
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,625
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,257
#7. Columbiana County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (7,344 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 105
--- Korean War: 358
--- Vietnam War: 2,784
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,642
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,044
#6. Jackson County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,257 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 108
--- Vietnam War: 699
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 494
--- Gulf War (09/2001 or later): 482
#5. Ashtabula County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (7,000 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 158
--- Korean War: 321
--- Vietnam War: 2,506
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,233
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,066
#4. Clark County
- Percent of residents that are veterans: 9.3% (9,713 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 122
--- Korean War: 314
--- Vietnam War: 3,625
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,395
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,033
#3. Washington County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (4,625 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 118
--- Korean War: 208
--- Vietnam War: 1,667
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 981
--- Gulf War (09/2001 or later): 913
#2. Clinton County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (3,164 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 145
--- Vietnam War: 1,004
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 726
--- Gulf War (09/2001 or later): 888
#1. Greene County
- Percent of residents that are veterans: 11.4% (15,010 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 43
--- Korean War: 725
--- Vietnam War: 3,969
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,870
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,781