The highest-value homes in Lima

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.
So, what do Lima's most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.
#1. 4411 Beeler Rd, Lima, OH 45806
- Approximate home value: $2,095,809
- Beds: 4
- Baths: 7
- Square feet: 9,021
#2. 2636 Shoreline Dr, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,908,655
- Beds: 5
- Baths: 8
- Square feet: 18,680
#3. 1055 Perry Chapel Rd, Lima, OH 45804
- Approximate home value: $1,477,524
- Beds: 4
- Baths: 5
- Square feet: 6,207
#4. 1200 S Cool Rd, Lima, OH 45806
- Approximate home value: $1,269,905
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#5. 11851 Sandusky Rd, Lima, OH 45801
- Approximate home value: $1,260,201
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#6. 103 Hawthorne Dr, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,252,949
- Beds: 4
- Baths: 5
- Square feet: 5,843
#7. 1365 Shoreview Dr, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,240,789
- Beds: 4
- Baths: 5.5
- Square feet: 9,548
#8. Bel Aire Pl, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,239,017
- Beds: not available
- Baths: 6
- Square feet: 5,126
#9. 3026 Mills Rd, Lima, OH 45806
- Approximate home value: $1,194,103
- Beds: 4
- Baths: 3.5
- Square feet: 4,351
#10. 5646 Kerr Rd, Lima, OH 45806
- Approximate home value: $1,163,103
- Beds: 3
- Baths: 3
- Square feet: 2,512
#11. Struthmore Dr, Lima, OH 45806
- Approximate home value: $1,147,986
- Beds: 4
- Baths: 3.5
- Square feet: 6,963
#12. 1774 W Falls Rd, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,113,928
- Beds: 6
- Baths: 5
- Square feet: 11,202
#13. 3125 White Oak Ln, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,102,589
- Beds: 4
- Baths: 4.5
- Square feet: 4,068
#14. 1774 W Falls Ct, Lima, OH
- Approximate home value: $1,072,134
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#15. 2950 Mills Rd, Lima, OH 45806
- Approximate home value: $1,052,540
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 8,209
#16. 4584 Sugar Creek Rd, Lima, OH 45807
- Approximate home value: $1,042,294
- Beds: 4
- Baths: 5
- Square feet: 4,762
#17. 2530 Balyeat Dr, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,031,039
- Beds: 6
- Baths: 5.5
- Square feet: 7,339
#18. 444 Ponderosa Ln, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,022,620
- Beds: 4
- Baths: 4.5
- Square feet: 7,874
#19. 4848 W Elm St, Lima, OH 45807
- Approximate home value: $1,002,621
- Beds: 5
- Baths: 3.5
- Square feet: 4,938
#20. 2525 Balyeat Dr, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $1,001,170
- Beds: 4
- Baths: 5.5
- Square feet: 8,816
#21. 1745 W Falls Rd, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $999,074
- Beds: 6
- Baths: 4.5
- Square feet: 5,758
#22. 468 N Wapak Rd, Lima, OH 45807
- Approximate home value: $995,169
- Beds: 4
- Baths: 5.5
- Square feet: 6,308
#23. 4821 Brookhill Ln, Lima, OH 45807
- Approximate home value: $988,348
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 5,727
#24. 3290 Stewart Rd, Lima, OH 45801
- Approximate home value: $985,482
- Beds: 3
- Baths: 3.5
- Square feet: 4,360
#25. 575 Homestead Dr, Lima, OH 45807
- Approximate home value: $980,617
- Beds: 3
- Baths: 5
- Square feet: 8,377
#26. 2670 S Wapakoneta Rd, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $975,133
- Beds: 4
- Baths: 3.5
- Square feet: 3,396
#27. 2020 S Wapakoneta Rd, Lima, OH 45805
- Approximate home value: $968,481
- Beds: 3
- Baths: 4.5
- Square feet: 4,185
Methodology
Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.
