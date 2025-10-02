How much house does $500,000 buy you in Canton?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA. (Artazum // Shutterstock/Artazum // Shutterstock)
Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Canton?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Canton right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

206 21St St Nw, Canton, OH 44709
- Price: $499,900
- 6 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,131
- See 206 21St St Nw, Canton, OH 44709 on Redfin.com

330 Belle St Sw, Hartville, OH 44632
- Price: $469,000
- 6 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,800
- See 330 Belle St Sw, Hartville, OH 44632 on Redfin.com

342 Woodridge Dr Sw, Carrollton, OH 44615
- Price: $465,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,142
- See 342 Woodridge Dr Sw, Carrollton, OH 44615 on Redfin.com

8259 Buckingham Cir Nw, Massillon, OH 44646
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,561
- See 8259 Buckingham Cir Nw, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

2399 Ledgestone Dr Nw, Uniontown, OH 44685
- Price: $472,900
- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 2,620
- See 2399 Ledgestone Dr Nw, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com

2693 Ledgestone Dr Nw, Uniontown, OH 44685
- Price: $472,900
- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 2,620
- See 2693 Ledgestone Dr Nw, Uniontown, OH 44685 on Redfin.com

8251 Audubon St Nw, Massillon, OH 44646
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,760
- See 8251 Audubon St Nw, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

6212 Hadleigh Ave Sw, Massillon, OH 44646
- Price: $455,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,272
- See 6212 Hadleigh Ave Sw, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

9120 Bletchley Ave Nw, North Canton, OH 44720
- Price: $449,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,456
- See 9120 Bletchley Ave Nw, North Canton, OH 44720 on Redfin.com

153 Cheyenne Trl, Malvern, OH 44644
- Price: $470,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,618
- See 153 Cheyenne Trl, Malvern, OH 44644 on Redfin.com

9364 Pheasant Valley Ave Nw, North Canton, OH 44720
- Price: $462,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,218
- See 9364 Pheasant Valley Ave Nw, North Canton, OH 44720 on Redfin.com

2884 Sutherland Cir Nw, North Canton, OH 44720
- Price: $469,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,838
- See 2884 Sutherland Cir Nw, North Canton, OH 44720 on Redfin.com

908 Sand Lot Cir, Louisville, OH 44641
- Price: $478,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,770
- See 908 Sand Lot Cir, Louisville, OH 44641 on Redfin.com

5700 Birmingham Rd Ne, Canton, OH 44721
- Price: $450,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,612
- See 5700 Birmingham Rd Ne, Canton, OH 44721 on Redfin.com

424 Avalon Rd Sw, Dellroy, OH 44620
- Price: $465,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,820
- See 424 Avalon Rd Sw, Dellroy, OH 44620 on Redfin.com

951 Mill Ridge Path Ne, Massillon, OH 44646
- Price: $459,900
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,238
- See 951 Mill Ridge Path Ne, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

2035 Timber Rd, Bergholz, OH 43908
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,168
- See 2035 Timber Rd, Bergholz, OH 43908 on Redfin.com

38 Choctaw Trl, Malvern, OH 44644
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,786
- See 38 Choctaw Trl, Malvern, OH 44644 on Redfin.com

4304 Evergreen Dr Nw, North Canton, OH 44720
- Price: $482,300
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,919
- See 4304 Evergreen Dr Nw, North Canton, OH 44720 on Redfin.com

2120 Championship Cir Se, Massillon, OH 44646
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,677
- See 2120 Championship Cir Se, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

6869 Shepler Church Ave Sw, Navarre, OH 44662
- Price: $488,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,798
- See 6869 Shepler Church Ave Sw, Navarre, OH 44662 on Redfin.com

1572 Championship Cir Se, Massillon, OH 44646
- Price: $474,750
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,728
- See 1572 Championship Cir Se, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

166 Cheyenne Trl, Malvern, OH 44644
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,182
- See 166 Cheyenne Trl, Malvern, OH 44644 on Redfin.com

1553 Championship Cir Se, Massillon, OH 44646
- Price: $469,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,133
- See 1553 Championship Cir Se, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

8920 Franklin St Nw, Massillon, OH 44646
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,948
- See 8920 Franklin St Nw, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

8932 Camden Rd Nw, Massillon, OH 44646
- Price: $467,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,778
- See 8932 Camden Rd Nw, Massillon, OH 44646 on Redfin.com

272 Cheyenne Trl, Malvern, OH 44644
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,760
- See 272 Cheyenne Trl, Malvern, OH 44644 on Redfin.com

6650 Harvest Ridge Ave Ne, Canton, OH 44721
- Price: $475,000
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,820
- See 6650 Harvest Ridge Ave Ne, Canton, OH 44721 on Redfin.com

5848 Hawks Nest Cir Nw, Canton, OH 44708
- Price: $459,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,682
- See 5848 Hawks Nest Cir Nw, Canton, OH 44708 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

