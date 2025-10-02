How much house does $500,000 buy you in Cincinnati?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Cincinnati?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Cincinnati right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

519 W Mcmicken Ave, Cincinnati, OH 45214

- Price: $500,000

- 7 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 4,351

- See 519 W Mcmicken Ave, Cincinnati, OH 45214 on Redfin.com

3709 Dry Run Rd, South Lebanon, OH 45065

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,976

- See 3709 Dry Run Rd, South Lebanon, OH 45065 on Redfin.com

2673 State Route 132, New Richmond, OH 45157

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,152

- See 2673 State Route 132, New Richmond, OH 45157 on Redfin.com

1398 Colonial Dr, Cincinnati, OH 45238

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,653

- See 1398 Colonial Dr, Cincinnati, OH 45238 on Redfin.com

7497 Harvesthome Dr, Florence, KY 41042

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 5,000

- See 7497 Harvesthome Dr, Florence, KY 41042 on Redfin.com

947 Broadview Dr, Fairfield, OH 45014

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,664

- See 947 Broadview Dr, Fairfield, OH 45014 on Redfin.com

1000 Riverview Farms Pl, Villa Hills, KY 41017

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,930

- See 1000 Riverview Farms Pl, Villa Hills, KY 41017 on Redfin.com

2656 Bellevue Ave, Cincinnati, OH 45219

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,495

- See 2656 Bellevue Ave, Cincinnati, OH 45219 on Redfin.com

5168 Grandin Ridge Dr, Liberty Twp, OH 45011

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,430

- See 5168 Grandin Ridge Dr, Liberty Twp, OH 45011 on Redfin.com

46 Ridge Wood Dr, Monroe, OH 45050

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 5,059

- See 46 Ridge Wood Dr, Monroe, OH 45050 on Redfin.com

8429 Saint Louis Blvd, Union, KY 41091

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 4,236

- See 8429 Saint Louis Blvd, Union, KY 41091 on Redfin.com

404 Brookhurst Dr, Monroe, OH 45050

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,154

- See 404 Brookhurst Dr, Monroe, OH 45050 on Redfin.com

1072 Hickory Ridge Dr, Loveland, OH 45140

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,483

- See 1072 Hickory Ridge Dr, Loveland, OH 45140 on Redfin.com

8732 Deer Glen Ct, Cleves, OH 45002

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,422

- See 8732 Deer Glen Ct, Cleves, OH 45002 on Redfin.com

2703 Ashland Ave, Cincinnati, OH 45206

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,844

- See 2703 Ashland Ave, Cincinnati, OH 45206 on Redfin.com

7542 Hickory Knoll Dr, Liberty Township, OH 45044

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,560

- See 7542 Hickory Knoll Dr, Liberty Township, OH 45044 on Redfin.com

6696 Raven Crst, Liberty Twp, OH 45011

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,343

- See 6696 Raven Crst, Liberty Twp, OH 45011 on Redfin.com

109 Highland Ave, Ft Mitchell, KY 41017

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,488

- See 109 Highland Ave, Ft Mitchell, KY 41017 on Redfin.com

6300 Lindsey Ct, Liberty Township, OH 45044

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,090

- See 6300 Lindsey Ct, Liberty Township, OH 45044 on Redfin.com

2625 Timberside Dr, Hebron, KY 41048

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,166

- See 2625 Timberside Dr, Hebron, KY 41048 on Redfin.com

12605 Mound Rd, Winchester, OH 45697

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,160

- See 12605 Mound Rd, Winchester, OH 45697 on Redfin.com

4194 Foxpoint Rdg, Cleves, OH 45002

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,039

- See 4194 Foxpoint Rdg, Cleves, OH 45002 on Redfin.com

8784 Wilmington Rd, Oregonia, OH 45054

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,856

- See 8784 Wilmington Rd, Oregonia, OH 45054 on Redfin.com

883 Willowdale Dr, Villa Hills, KY 41017

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,621

- See 883 Willowdale Dr, Villa Hills, KY 41017 on Redfin.com

2330 Riverside Dr, Cincinnati, OH 45202

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,132

- See 2330 Riverside Dr, Cincinnati, OH 45202 on Redfin.com

3435 Golden Ave, Cincinnati, OH 45226

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,846

- See 3435 Golden Ave, Cincinnati, OH 45226 on Redfin.com

5208 Stonetrace Dr, Cincinnati, OH 45251

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,934

- See 5208 Stonetrace Dr, Cincinnati, OH 45251 on Redfin.com

9147 Elizabeth Ln, Mason, OH 45040

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,875

- See 9147 Elizabeth Ln, Mason, OH 45040 on Redfin.com

1824 Elm St, Cincinnati, OH 45202

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,289

- See 1824 Elm St, Cincinnati, OH 45202 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.