How much house does $500,000 buy you in Cincinnati?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA. (Artazum // Shutterstock/Artazum // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Cincinnati?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Cincinnati right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

519 W Mcmicken Ave, Cincinnati, OH 45214
- Price: $500,000
- 7 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,351
- See 519 W Mcmicken Ave, Cincinnati, OH 45214 on Redfin.com

3709 Dry Run Rd, South Lebanon, OH 45065
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,976
- See 3709 Dry Run Rd, South Lebanon, OH 45065 on Redfin.com

2673 State Route 132, New Richmond, OH 45157
- Price: $499,999
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,152
- See 2673 State Route 132, New Richmond, OH 45157 on Redfin.com

1398 Colonial Dr, Cincinnati, OH 45238
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,653
- See 1398 Colonial Dr, Cincinnati, OH 45238 on Redfin.com

7497 Harvesthome Dr, Florence, KY 41042
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 5,000
- See 7497 Harvesthome Dr, Florence, KY 41042 on Redfin.com

947 Broadview Dr, Fairfield, OH 45014
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,664
- See 947 Broadview Dr, Fairfield, OH 45014 on Redfin.com

1000 Riverview Farms Pl, Villa Hills, KY 41017
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,930
- See 1000 Riverview Farms Pl, Villa Hills, KY 41017 on Redfin.com

2656 Bellevue Ave, Cincinnati, OH 45219
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,495
- See 2656 Bellevue Ave, Cincinnati, OH 45219 on Redfin.com

5168 Grandin Ridge Dr, Liberty Twp, OH 45011
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,430
- See 5168 Grandin Ridge Dr, Liberty Twp, OH 45011 on Redfin.com

46 Ridge Wood Dr, Monroe, OH 45050
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 5,059
- See 46 Ridge Wood Dr, Monroe, OH 45050 on Redfin.com

8429 Saint Louis Blvd, Union, KY 41091
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 4,236
- See 8429 Saint Louis Blvd, Union, KY 41091 on Redfin.com

404 Brookhurst Dr, Monroe, OH 45050
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,154
- See 404 Brookhurst Dr, Monroe, OH 45050 on Redfin.com

1072 Hickory Ridge Dr, Loveland, OH 45140
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,483
- See 1072 Hickory Ridge Dr, Loveland, OH 45140 on Redfin.com

8732 Deer Glen Ct, Cleves, OH 45002
- Price: $499,990
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,422
- See 8732 Deer Glen Ct, Cleves, OH 45002 on Redfin.com

2703 Ashland Ave, Cincinnati, OH 45206
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,844
- See 2703 Ashland Ave, Cincinnati, OH 45206 on Redfin.com

7542 Hickory Knoll Dr, Liberty Township, OH 45044
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,560
- See 7542 Hickory Knoll Dr, Liberty Township, OH 45044 on Redfin.com

6696 Raven Crst, Liberty Twp, OH 45011
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,343
- See 6696 Raven Crst, Liberty Twp, OH 45011 on Redfin.com

109 Highland Ave, Ft Mitchell, KY 41017
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,488
- See 109 Highland Ave, Ft Mitchell, KY 41017 on Redfin.com

6300 Lindsey Ct, Liberty Township, OH 45044
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,090
- See 6300 Lindsey Ct, Liberty Township, OH 45044 on Redfin.com

2625 Timberside Dr, Hebron, KY 41048
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,166
- See 2625 Timberside Dr, Hebron, KY 41048 on Redfin.com

12605 Mound Rd, Winchester, OH 45697
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,160
- See 12605 Mound Rd, Winchester, OH 45697 on Redfin.com

4194 Foxpoint Rdg, Cleves, OH 45002
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,039
- See 4194 Foxpoint Rdg, Cleves, OH 45002 on Redfin.com

8784 Wilmington Rd, Oregonia, OH 45054
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,856
- See 8784 Wilmington Rd, Oregonia, OH 45054 on Redfin.com

883 Willowdale Dr, Villa Hills, KY 41017
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,621
- See 883 Willowdale Dr, Villa Hills, KY 41017 on Redfin.com

2330 Riverside Dr, Cincinnati, OH 45202
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,132
- See 2330 Riverside Dr, Cincinnati, OH 45202 on Redfin.com

3435 Golden Ave, Cincinnati, OH 45226
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,846
- See 3435 Golden Ave, Cincinnati, OH 45226 on Redfin.com

5208 Stonetrace Dr, Cincinnati, OH 45251
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,934
- See 5208 Stonetrace Dr, Cincinnati, OH 45251 on Redfin.com

9147 Elizabeth Ln, Mason, OH 45040
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,875
- See 9147 Elizabeth Ln, Mason, OH 45040 on Redfin.com

1824 Elm St, Cincinnati, OH 45202
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,289
- See 1824 Elm St, Cincinnati, OH 45202 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

