How much house does $500,000 buy you in Cleveland?

By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Cleveland?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Cleveland right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

13532 Elbur Ln, Lakewood, OH 44107
- Price: $499,500
- 6 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,284
- See 13532 Elbur Ln, Lakewood, OH 44107 on Redfin.com

28744 Woodmill Dr, Westlake, OH 44145
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,026
- See 28744 Woodmill Dr, Westlake, OH 44145 on Redfin.com

2165 Stony Hill Rd, Hinckley, OH 44233
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,716
- See 2165 Stony Hill Rd, Hinckley, OH 44233 on Redfin.com

4872 Leavitt Rd, Lorain, OH 44053
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,837
- See 4872 Leavitt Rd, Lorain, OH 44053 on Redfin.com

10044 Franchester Rd, Burbank, OH 44214
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,496
- See 10044 Franchester Rd, Burbank, OH 44214 on Redfin.com

16 Lyman Cir, Beachwood, OH 44122
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,546
- See 16 Lyman Cir, Beachwood, OH 44122 on Redfin.com

3349 Barra Dr, Brunswick, OH 44212
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,240
- See 3349 Barra Dr, Brunswick, OH 44212 on Redfin.com

36235 Lands End Dr, North Ridgeville, OH 44039
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,416
- See 36235 Lands End Dr, North Ridgeville, OH 44039 on Redfin.com

13655 Sperry Rd, Novelty, OH 44072
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,828
- See 13655 Sperry Rd, Novelty, OH 44072 on Redfin.com

10353 Oak Branch Trl, Strongsville, OH 44149
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,070
- See 10353 Oak Branch Trl, Strongsville, OH 44149 on Redfin.com

5798 Churchill Way, Medina, OH 44256
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,750
- See 5798 Churchill Way, Medina, OH 44256 on Redfin.com

7234 Bridlewood Dr, Concord Township, OH 44077
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,671
- See 7234 Bridlewood Dr, Concord Township, OH 44077 on Redfin.com

20930 Mastick Rd, Cleveland, OH 44126
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,048
- See 20930 Mastick Rd, Cleveland, OH 44126 on Redfin.com

6451 Glenwillow Dr, North Royalton, OH 44133
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,404
- See 6451 Glenwillow Dr, North Royalton, OH 44133 on Redfin.com

1438 E 14Th St, Cleveland, OH 44114
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,228
- See 1438 E 14Th St, Cleveland, OH 44114 on Redfin.com

4212 Bailey Ave, Cleveland, OH 44113
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,880
- See 4212 Bailey Ave, Cleveland, OH 44113 on Redfin.com

9125 Ledge View Ter, Broadview Heights, OH 44147
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,131
- See 9125 Ledge View Ter, Broadview Heights, OH 44147 on Redfin.com

9085 Ledge View Ter, Broadview Heights, OH 44147
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,131
- See 9085 Ledge View Ter, Broadview Heights, OH 44147 on Redfin.com

2155 Ridgebury Dr, Painesville, OH 44077
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,662
- See 2155 Ridgebury Dr, Painesville, OH 44077 on Redfin.com

18315 Gifford Rd, Wellington, OH 44090
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,213
- See 18315 Gifford Rd, Wellington, OH 44090 on Redfin.com

9145 Ledge View Ter, Broadview Heights, OH 44147
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,167
- See 9145 Ledge View Ter, Broadview Heights, OH 44147 on Redfin.com

2090 Glenmont Dr, Brunswick, OH 44212
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,131
- See 2090 Glenmont Dr, Brunswick, OH 44212 on Redfin.com

49215 Whittlesey Rd, Amherst, OH 44001
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,100
- See 49215 Whittlesey Rd, Amherst, OH 44001 on Redfin.com

2088 Glenmont Dr, Brunswick, OH 44212
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,092
- See 2088 Glenmont Dr, Brunswick, OH 44212 on Redfin.com

12593 Thoreau Ln Thoreau Rd, Lakewood, OH 44107
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,737
- See 12593 Thoreau Ln Thoreau Rd, Lakewood, OH 44107 on Redfin.com

2468 W 7Th St, Cleveland, OH 44113
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,332
- See 2468 W 7Th St, Cleveland, OH 44113 on Redfin.com

25805 Fairmount Blvd, Beachwood, OH 44122
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,884
- See 25805 Fairmount Blvd, Beachwood, OH 44122 on Redfin.com

1363 W Clifton Blvd, Lakewood, OH 44107
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,971
- See 1363 W Clifton Blvd, Lakewood, OH 44107 on Redfin.com

2337 W 11Th St, Cleveland, OH 44113
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,471
- See 2337 W 11Th St, Cleveland, OH 44113 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

