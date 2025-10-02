How much house does $500,000 buy you in Columbus?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Columbus?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Columbus right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

3551 Groveport East Rd, Columbus, OH 43207
- Price: $499,900
- 6 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,124
- See 3551 Groveport East Rd, Columbus, OH 43207 on Redfin.com

138 Old Colony Dr, Delaware, OH 43015
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,273
- See 138 Old Colony Dr, Delaware, OH 43015 on Redfin.com

1155 Ashford Ct, Westerville, OH 43082
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,263
- See 1155 Ashford Ct, Westerville, OH 43082 on Redfin.com

4898 Davidson Run Dr, Hilliard, OH 43026
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,344
- See 4898 Davidson Run Dr, Hilliard, OH 43026 on Redfin.com

2045 E Gardenia Dr, Pataskala, OH 43062
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,200
- See 2045 E Gardenia Dr, Pataskala, OH 43062 on Redfin.com

186 Red Oak Ct, Commercial Point, OH 43116
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,025
- See 186 Red Oak Ct, Commercial Point, OH 43116 on Redfin.com

1461 Hoovler Way, Pataskala, OH 43062
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,892
- See 1461 Hoovler Way, Pataskala, OH 43062 on Redfin.com

6512 Harriott Rd, Powell, OH 43065
- Price: $499,910
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,852
- See 6512 Harriott Rd, Powell, OH 43065 on Redfin.com

8105 Marilyn, Etna, OH 43068
- Price: $499,995
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,612
- See 8105 Marilyn, Etna, OH 43068 on Redfin.com

4162 Pyke Dr, Powell, OH 43065
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,482
- See 4162 Pyke Dr, Powell, OH 43065 on Redfin.com

6052 Highlander Dr, Westerville, OH 43081
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,170
- See 6052 Highlander Dr, Westerville, OH 43081 on Redfin.com

1233 Cromartie Ln, Columbus, OH 43201
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 1233 Cromartie Ln, Columbus, OH 43201 on Redfin.com

331 Stone Quarry Dr, Delaware, OH 43015
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,460
- See 331 Stone Quarry Dr, Delaware, OH 43015 on Redfin.com

7356 Celebration Dr, Powell, OH 43065
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,457
- See 7356 Celebration Dr, Powell, OH 43065 on Redfin.com

5969 Shreven Dr, Westerville, OH 43081
- Price: $499,988
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,215
- See 5969 Shreven Dr, Westerville, OH 43081 on Redfin.com

1999 Kentwell Rd, Columbus, OH 43221
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,980
- See 1999 Kentwell Rd, Columbus, OH 43221 on Redfin.com

1959 Belangee Dr, Blacklick, OH 43004
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,802
- See 1959 Belangee Dr, Blacklick, OH 43004 on Redfin.com

1879 Simpson Rd, London, OH 43140
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,568
- See 1879 Simpson Rd, London, OH 43140 on Redfin.com

7839 Peter Hoover Rd, New Albany, OH 43054
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,983
- See 7839 Peter Hoover Rd, New Albany, OH 43054 on Redfin.com

Club House Dr, Columbus, OH 43211
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,825
- See Club House Dr, Columbus, OH 43211 on Redfin.com

1136 Summit St, Columbus, OH 43201
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,470
- See 1136 Summit St, Columbus, OH 43201 on Redfin.com

781 Bruck St, Columbus, OH 43206
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,456
- See 781 Bruck St, Columbus, OH 43206 on Redfin.com

16251 E State Route 37, Sunbury, OH 43074
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,056
- See 16251 E State Route 37, Sunbury, OH 43074 on Redfin.com

1956 Bluff Ave, Columbus, OH 43212
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,728
- See 1956 Bluff Ave, Columbus, OH 43212 on Redfin.com

8202 E State Route 37, Sunbury, OH 43074
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,336
- See 8202 E State Route 37, Sunbury, OH 43074 on Redfin.com

386 Stone Quarry Dr, Delaware, OH 43015
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,836
- See 386 Stone Quarry Dr, Delaware, OH 43015 on Redfin.com

5150 Threshing Pl, Delaware, OH 43015
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,757
- See 5150 Threshing Pl, Delaware, OH 43015 on Redfin.com

1046 Oldcastle Rd, Lewis Center, OH 43035
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,646
- See 1046 Oldcastle Rd, Lewis Center, OH 43035 on Redfin.com

250 Daniel Burnham Sq, Columbus, OH 43215
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,445
- See 250 Daniel Burnham Sq, Columbus, OH 43215 on Redfin.com

475 W 2Nd Ave, Columbus, OH 43201
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,328
- See 475 W 2Nd Ave, Columbus, OH 43201 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

