How much house does $500,000 buy you in Dayton?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Dayton?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Dayton right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
983 Echo Ct, Xenia, OH 45385
- Price: $495,000
- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,003
- See 983 Echo Ct, Xenia, OH 45385 on Redfin.com
1589 Stonebury Ct, Xenia, OH 45385
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,813
- See 1589 Stonebury Ct, Xenia, OH 45385 on Redfin.com
7939 Parsley Pl, Clayton, OH 45315
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,971
- See 7939 Parsley Pl, Clayton, OH 45315 on Redfin.com
6659 Stillmead Dr, Dayton, OH 45414
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,821
- See 6659 Stillmead Dr, Dayton, OH 45414 on Redfin.com
349 Orchard Dr, Dayton, OH 45419
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,968
- See 349 Orchard Dr, Dayton, OH 45419 on Redfin.com
2421 Louisiana Dr, Xenia, OH 45385
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,430
- See 2421 Louisiana Dr, Xenia, OH 45385 on Redfin.com
9607 Olde Georgetown, Dayton, OH 45458
- Price: $484,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,562
- See 9607 Olde Georgetown, Dayton, OH 45458 on Redfin.com
1588 Middle Park Dr, Dayton, OH 45414
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,254
- See 1588 Middle Park Dr, Dayton, OH 45414 on Redfin.com
2537 Ridge Rd, Xenia, OH 45385
- Price: $487,600
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 5,320
- See 2537 Ridge Rd, Xenia, OH 45385 on Redfin.com
4400 Royal Ridge Way, Dayton, OH 45429
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,816
- See 4400 Royal Ridge Way, Dayton, OH 45429 on Redfin.com
3 Lake Ridge Dr, Piqua, OH 45356
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,242
- See 3 Lake Ridge Dr, Piqua, OH 45356 on Redfin.com
861 Timberlake Ct, Dayton, OH 45429
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 4,064
- See 861 Timberlake Ct, Dayton, OH 45429 on Redfin.com
2101 Far Hills Ave, Oakwood, OH 45419
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,925
- See 2101 Far Hills Ave, Oakwood, OH 45419 on Redfin.com
9038 Woodstream Ln, Dayton, OH 45458
- Price: $498,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,100
- See 9038 Woodstream Ln, Dayton, OH 45458 on Redfin.com
134 Kenneth Hamilton Way, Yellow Springs, OH 45387
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,790
- See 134 Kenneth Hamilton Way, Yellow Springs, OH 45387 on Redfin.com
2222 Larkspur Dr, Troy, OH 45373
- Price: $494,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,424
- See 2222 Larkspur Dr, Troy, OH 45373 on Redfin.com
535 Iris Dr, Yellow Springs, OH 45387
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,416
- See 535 Iris Dr, Yellow Springs, OH 45387 on Redfin.com
1599 Garringer Rd, Jamestown, OH 45335
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,012
- See 1599 Garringer Rd, Jamestown, OH 45335 on Redfin.com
563 Eagle Cir, Dayton, OH 45429
- Price: $484,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,144
- See 563 Eagle Cir, Dayton, OH 45429 on Redfin.com
4049 Pepperwell Cir, Dayton, OH 45440
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,137
- See 4049 Pepperwell Cir, Dayton, OH 45440 on Redfin.com
4143 Aley Dr, Beavercreek, OH 45431
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,884
- See 4143 Aley Dr, Beavercreek, OH 45431 on Redfin.com
2821 Varsity Dr, Beavercreek, OH 45431
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,840
- See 2821 Varsity Dr, Beavercreek, OH 45431 on Redfin.com
1400 Runnymede Rd, Oakwood, OH 45419
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,717
- See 1400 Runnymede Rd, Oakwood, OH 45419 on Redfin.com
755 W Bentley Cir, Troy, OH 45373
- Price: $494,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,854
- See 755 W Bentley Cir, Troy, OH 45373 on Redfin.com
1002 Belfast Dr, Dayton, OH 45440
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,825
- See 1002 Belfast Dr, Dayton, OH 45440 on Redfin.com
1590 Us 68 N, Xenia, OH 45385
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 3,140
- See 1590 Us 68 N, Xenia, OH 45385 on Redfin.com
30 S Patterson Blvd, Dayton, OH 45402
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,824
- See 30 S Patterson Blvd, Dayton, OH 45402 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.