How much house does $500,000 buy you in Greenville, Ohio?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA. (Artazum // Shutterstock/Artazum // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Greenville, Ohio?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Greenville, Ohio right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

8363 Horatio New Harrison Rd, Bradford, OH 45308
- Price: $349,900
- 6 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,224
- See 8363 Horatio New Harrison Rd, Bradford, OH 45308 on Redfin.com

1517 E Main St, Greenville, OH 45331
- Price: $289,900
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,892
- See 1517 E Main St, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

227 Hickory Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $287,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,914
- See 227 Hickory Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

8018 Fisher Dangler Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $287,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,008
- See 8018 Fisher Dangler Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

781 Honeysuckle Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $359,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,776
- See 781 Honeysuckle Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

4289 Weavers-Fort Jefferson Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $284,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,894
- See 4289 Weavers-Fort Jefferson Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

123 N Harrison St, New Madison, OH 45346
- Price: $289,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,307
- See 123 N Harrison St, New Madison, OH 45346 on Redfin.com

8784 Grubbs Rex Rd, Arcanum, OH 45304
- Price: $329,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,858
- See 8784 Grubbs Rex Rd, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com

6417 Gettysburg Pitsburg Rd, Bradford, OH 45308
- Price: $300,000
- 4 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,594
- See 6417 Gettysburg Pitsburg Rd, Bradford, OH 45308 on Redfin.com

443 Circle Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $405,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,310
- See 443 Circle Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

6459 Us Route 36, Greenville, OH 45331
- Price: $299,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,200
- See 6459 Us Route 36, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

9 Seminole Ln, Arcanum, OH 45304
- Price: $319,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,014
- See 9 Seminole Ln, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com

760 Birchwood Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $324,800
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,828
- See 760 Birchwood Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

1112 Evergreen Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $319,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,988
- See 1112 Evergreen Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

3709 Ross St, Rossburg, OH 45362
- Price: $449,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,760
- See 3709 Ross St, Rossburg, OH 45362 on Redfin.com

294 New Garden Rd, New Paris, OH 45347
- Price: $365,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,148
- See 294 New Garden Rd, New Paris, OH 45347 on Redfin.com

20 Wheatland Dr, Arcanum, OH 45304
- Price: $389,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,069
- See 20 Wheatland Dr, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com

947 Brighton Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $289,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,934
- See 947 Brighton Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

2726 U.S. 36, Greenville, OH 45331
- Price: $299,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,740
- See 2726 U.S. 36, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

693 Friday Rd, Arcanum, OH 45304
- Price: $349,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,536
- See 693 Friday Rd, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com

6315 Oliver Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $315,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 6315 Oliver Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

317 N Harrison St, New Madison, OH 45346
- Price: $288,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,802
- See 317 N Harrison St, New Madison, OH 45346 on Redfin.com

1108 State Route 571, Union City, OH 45390
- Price: $369,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,789
- See 1108 State Route 571, Union City, OH 45390 on Redfin.com

5315 Palestine-Union City Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $349,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,304
- See 5315 Palestine-Union City Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

1960 Ohio 571, Greenville, OH 45331
- Price: $299,000
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,496
- See 1960 Ohio 571, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

5400 Arcanum Bearsmill Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $309,900
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,252
- See 5400 Arcanum Bearsmill Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

3740 State Route 121, Greenville, OH 45331
- Price: $327,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,441
- See 3740 State Route 121, Greenville, OH 45331 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0
On AirK99.1FM - New Country Logo
    View All
    1-937-457-0991

    The K-Club Newsletter

    mobile apps

    Everything you love about k99online.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!