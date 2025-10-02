How much house does $500,000 buy you in Greenville, Ohio?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Greenville, Ohio?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Greenville, Ohio right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
8363 Horatio New Harrison Rd, Bradford, OH 45308
- Price: $349,900
- 6 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,224
- See 8363 Horatio New Harrison Rd, Bradford, OH 45308 on Redfin.com
1517 E Main St, Greenville, OH 45331
- Price: $289,900
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,892
- See 1517 E Main St, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
227 Hickory Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $287,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,914
- See 227 Hickory Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
8018 Fisher Dangler Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $287,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,008
- See 8018 Fisher Dangler Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
781 Honeysuckle Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $359,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,776
- See 781 Honeysuckle Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
4289 Weavers-Fort Jefferson Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $284,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,894
- See 4289 Weavers-Fort Jefferson Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
123 N Harrison St, New Madison, OH 45346
- Price: $289,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,307
- See 123 N Harrison St, New Madison, OH 45346 on Redfin.com
8784 Grubbs Rex Rd, Arcanum, OH 45304
- Price: $329,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,858
- See 8784 Grubbs Rex Rd, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com
6417 Gettysburg Pitsburg Rd, Bradford, OH 45308
- Price: $300,000
- 4 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,594
- See 6417 Gettysburg Pitsburg Rd, Bradford, OH 45308 on Redfin.com
443 Circle Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $405,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,310
- See 443 Circle Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
6459 Us Route 36, Greenville, OH 45331
- Price: $299,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,200
- See 6459 Us Route 36, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
9 Seminole Ln, Arcanum, OH 45304
- Price: $319,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,014
- See 9 Seminole Ln, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com
760 Birchwood Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $324,800
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,828
- See 760 Birchwood Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
1112 Evergreen Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $319,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,988
- See 1112 Evergreen Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
3709 Ross St, Rossburg, OH 45362
- Price: $449,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,760
- See 3709 Ross St, Rossburg, OH 45362 on Redfin.com
294 New Garden Rd, New Paris, OH 45347
- Price: $365,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,148
- See 294 New Garden Rd, New Paris, OH 45347 on Redfin.com
20 Wheatland Dr, Arcanum, OH 45304
- Price: $389,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,069
- See 20 Wheatland Dr, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com
947 Brighton Dr, Greenville, OH 45331
- Price: $289,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,934
- See 947 Brighton Dr, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
2726 U.S. 36, Greenville, OH 45331
- Price: $299,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,740
- See 2726 U.S. 36, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
693 Friday Rd, Arcanum, OH 45304
- Price: $349,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,536
- See 693 Friday Rd, Arcanum, OH 45304 on Redfin.com
6315 Oliver Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $315,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 6315 Oliver Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
317 N Harrison St, New Madison, OH 45346
- Price: $288,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,802
- See 317 N Harrison St, New Madison, OH 45346 on Redfin.com
1108 State Route 571, Union City, OH 45390
- Price: $369,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,789
- See 1108 State Route 571, Union City, OH 45390 on Redfin.com
5315 Palestine-Union City Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $349,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,304
- See 5315 Palestine-Union City Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
1960 Ohio 571, Greenville, OH 45331
- Price: $299,000
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,496
- See 1960 Ohio 571, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
5400 Arcanum Bearsmill Rd, Greenville, OH 45331
- Price: $309,900
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,252
- See 5400 Arcanum Bearsmill Rd, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
3740 State Route 121, Greenville, OH 45331
- Price: $327,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,441
- See 3740 State Route 121, Greenville, OH 45331 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.