How much house does $500,000 buy you in Mansfield?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL. (Sundry Photography // Shutterstock/Sundry Photography // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Mansfield?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Mansfield right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

7157 State Route 98, Shelby, OH 44875
- Price: $475,000
- 12 bedrooms, 9 bathrooms
- Square feet: 5,792
- See 7157 State Route 98, Shelby, OH 44875 on Redfin.com

1531 Suburban Dr, Mansfield, OH 44903
- Price: $449,900
- 8 bedrooms, 6 bathrooms
- Square feet: 2,112
- See 1531 Suburban Dr, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

1691 Willowick Rd, Mansfield, OH 44907
- Price: $425,000
- 8 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 4,775
- See 1691 Willowick Rd, Mansfield, OH 44907 on Redfin.com

56 Lexington Ontario Rd, Ontario, OH 44903
- Price: $419,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,312
- See 56 Lexington Ontario Rd, Ontario, OH 44903 on Redfin.com

763 York St W, Mansfield, OH 44904
- Price: $439,900
- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 2,158
- See 763 York St W, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

2123 Random Dr, Mansfield, OH 44904
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,704
- See 2123 Random Dr, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

655 Woodhill Rd, Mansfield, OH 44907
- Price: $410,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,491
- See 655 Woodhill Rd, Mansfield, OH 44907 on Redfin.com

469 Cedarwood Dr, Mansfield, OH 44904
- Price: $450,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,575
- See 469 Cedarwood Dr, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

2484 E Smiley Rd, Shelby, OH 44875
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,880
- See 2484 E Smiley Rd, Shelby, OH 44875 on Redfin.com

2674 Stiving Rd, Mansfield, OH 44903
- Price: $388,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 4,032
- See 2674 Stiving Rd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

110 E Kochheiser Rd, Bellville, OH 44813
- Price: $345,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,116
- See 110 E Kochheiser Rd, Bellville, OH 44813 on Redfin.com

1505 Brookpark Dr, Mansfield, OH 44906
- Price: $334,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,377
- See 1505 Brookpark Dr, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

2401 Whitney Ave, Ontario, OH 44906
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,120
- See 2401 Whitney Ave, Ontario, OH 44906 on Redfin.com

1085 Lewis Rd, Ontario, OH 44903
- Price: $349,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,032
- See 1085 Lewis Rd, Ontario, OH 44903 on Redfin.com

1452 W Cook Rd, Mansfield, OH 44906
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,750
- See 1452 W Cook Rd, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

2696 Walker Lake Rd, Mansfield, OH 44903
- Price: $345,900
- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,918
- See 2696 Walker Lake Rd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

1624 Hidden Oak Trl, Mansfield, OH 44906
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,854
- See 1624 Hidden Oak Trl, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

2187 Marion Avenue Rd, Mansfield, OH 44903
- Price: $490,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,324
- See 2187 Marion Avenue Rd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

1894 Lexington Ave, Mansfield, OH 44907
- Price: $429,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,151
- See 1894 Lexington Ave, Mansfield, OH 44907 on Redfin.com

122 Church St, Bellville, OH 44813
- Price: $395,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,216
- See 122 Church St, Bellville, OH 44813 on Redfin.com

2447 Fox Rd, Mansfield, OH 44904
- Price: $420,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,233
- See 2447 Fox Rd, Mansfield, OH 44904 on Redfin.com

1372 Bellville Johnsville Rd, Bellville, OH 44813
- Price: $339,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,116
- See 1372 Bellville Johnsville Rd, Bellville, OH 44813 on Redfin.com

895 State Route 314 N, Mansfield, OH 44903
- Price: $329,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,812
- See 895 State Route 314 N, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

224 Blue Bird Dr, Butler, OH 44822
- Price: $469,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,808
- See 224 Blue Bird Dr, Butler, OH 44822 on Redfin.com

1694 Scarletts Way, Mansfield, OH 44906
- Price: $404,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,710
- See 1694 Scarletts Way, Mansfield, OH 44906 on Redfin.com

1631 Deer View Cir, Ontario, OH 44906
- Price: $337,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,566
- See 1631 Deer View Cir, Ontario, OH 44906 on Redfin.com

2265 Moffett Rd, Lucas, OH 44843
- Price: $375,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,518
- See 2265 Moffett Rd, Lucas, OH 44843 on Redfin.com

1592 Walker Woods Blvd, Mansfield, OH 44903
- Price: $349,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,300
- See 1592 Walker Woods Blvd, Mansfield, OH 44903 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0
On AirK99.1FM - New Country Logo
    View All
    1-937-457-0991

    The K-Club Newsletter

    mobile apps

    Everything you love about k99online.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!