How much house does $500,000 buy you in Springfield, Ohio?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Jacksonville, FL. (Alena Mozhjer // Shutterstock/Alena Mozhjer // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Springfield, Ohio?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Springfield, Ohio right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1101 Spruce Dr, Springfield, OH 45504
- Price: $479,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,450
- See 1101 Spruce Dr, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

3142 Old Clifton Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $435,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,200
- See 3142 Old Clifton Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

2470 Leon Ln, Springfield, OH 45502
- Price: $417,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,514
- See 2470 Leon Ln, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

4860 S Pitchin Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $379,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,928
- See 4860 S Pitchin Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

4341 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502
- Price: $460,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,565
- See 4341 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

4311 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502
- Price: $475,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,204
- See 4311 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

6439 Greenridge Ave, New Carlisle, OH 45344
- Price: $489,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,832
- See 6439 Greenridge Ave, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

738 S Medway Carlisle Rd, New Carlisle, OH 45344
- Price: $474,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,813
- See 738 S Medway Carlisle Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

970 Forest Edge Ave, Springfield, OH 45503
- Price: $439,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,592
- See 970 Forest Edge Ave, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

10265 W Union Rd, Medway, OH 45341
- Price: $375,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,460
- See 10265 W Union Rd, Medway, OH 45341 on Redfin.com

110 S Broadmoor Blvd, Springfield, OH 45504
- Price: $398,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,284
- See 110 S Broadmoor Blvd, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

2540 Rebecca Dr, Springfield, OH 45503
- Price: $375,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,192
- See 2540 Rebecca Dr, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

4109 Derr Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $435,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,186
- See 4109 Derr Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

361 Upper Valley Pike, Springfield, OH 45504
- Price: $410,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,092
- See 361 Upper Valley Pike, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

144 S Bird Rd, Springfield, OH 45505
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,580
- See 144 S Bird Rd, Springfield, OH 45505 on Redfin.com

4205 Altman Ave, Springfield, OH 45505
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 4,161
- See 4205 Altman Ave, Springfield, OH 45505 on Redfin.com

4772 Pheasanthill Ct, Fairborn, OH 45324
- Price: $430,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,433
- See 4772 Pheasanthill Ct, Fairborn, OH 45324 on Redfin.com

2950 Fairfield Pike, Springfield, OH 45502
- Price: $379,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,204
- See 2950 Fairfield Pike, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

410 S Landon Ln, Springfield, OH 45502
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,075
- See 410 S Landon Ln, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

2800 Craig Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,987
- See 2800 Craig Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

1507 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $447,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,952
- See 1507 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

2805 Cottonwood Dr, Springfield, OH 45504
- Price: $405,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,948
- See 2805 Cottonwood Dr, Springfield, OH 45504 on Redfin.com

2958 E Possum Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $425,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,880
- See 2958 E Possum Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com

703 Dorchester Dr, Springfield, OH 45506
- Price: $399,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,872
- See 703 Dorchester Dr, Springfield, OH 45506 on Redfin.com

1505 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $415,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,808
- See 1505 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

5001 S Charleston Clifton Rd, South Charleston, OH 45368
- Price: $469,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,784
- See 5001 S Charleston Clifton Rd, South Charleston, OH 45368 on Redfin.com

1255 Bischoff Rd, New Carlisle, OH 45344
- Price: $484,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,584
- See 1255 Bischoff Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

11315 W National Rd, New Carlisle, OH 45344
- Price: $385,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,518
- See 11315 W National Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com

4644 Middle Urbana Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $450,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,806
- See 4644 Middle Urbana Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com

5463 Enon Xenia Rd, Fairborn, OH 45324
- Price: $380,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,612
- See 5463 Enon Xenia Rd, Fairborn, OH 45324 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0
On AirK99.1FM - New Country Logo
    View All
    1-937-457-0991

    The K-Club Newsletter

    mobile apps

    Everything you love about k99online.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!