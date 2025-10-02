How much house does $500,000 buy you in Springfield, Ohio?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Springfield, Ohio?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Springfield, Ohio right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1101 Spruce Dr, Springfield, OH 45504
- Price: $479,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,450
- See 1101 Spruce Dr, Springfield, OH 45504 on Redfin.com
3142 Old Clifton Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $435,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,200
- See 3142 Old Clifton Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
2470 Leon Ln, Springfield, OH 45502
- Price: $417,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,514
- See 2470 Leon Ln, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
4860 S Pitchin Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $379,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,928
- See 4860 S Pitchin Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
4341 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502
- Price: $460,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,565
- See 4341 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
4311 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502
- Price: $475,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,204
- See 4311 Lone Wolf Ave, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
6439 Greenridge Ave, New Carlisle, OH 45344
- Price: $489,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,832
- See 6439 Greenridge Ave, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com
738 S Medway Carlisle Rd, New Carlisle, OH 45344
- Price: $474,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,813
- See 738 S Medway Carlisle Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com
970 Forest Edge Ave, Springfield, OH 45503
- Price: $439,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,592
- See 970 Forest Edge Ave, Springfield, OH 45503 on Redfin.com
10265 W Union Rd, Medway, OH 45341
- Price: $375,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,460
- See 10265 W Union Rd, Medway, OH 45341 on Redfin.com
110 S Broadmoor Blvd, Springfield, OH 45504
- Price: $398,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,284
- See 110 S Broadmoor Blvd, Springfield, OH 45504 on Redfin.com
2540 Rebecca Dr, Springfield, OH 45503
- Price: $375,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,192
- See 2540 Rebecca Dr, Springfield, OH 45503 on Redfin.com
4109 Derr Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $435,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,186
- See 4109 Derr Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com
361 Upper Valley Pike, Springfield, OH 45504
- Price: $410,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,092
- See 361 Upper Valley Pike, Springfield, OH 45504 on Redfin.com
144 S Bird Rd, Springfield, OH 45505
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,580
- See 144 S Bird Rd, Springfield, OH 45505 on Redfin.com
4205 Altman Ave, Springfield, OH 45505
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 4,161
- See 4205 Altman Ave, Springfield, OH 45505 on Redfin.com
4772 Pheasanthill Ct, Fairborn, OH 45324
- Price: $430,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,433
- See 4772 Pheasanthill Ct, Fairborn, OH 45324 on Redfin.com
2950 Fairfield Pike, Springfield, OH 45502
- Price: $379,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,204
- See 2950 Fairfield Pike, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
410 S Landon Ln, Springfield, OH 45502
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,075
- See 410 S Landon Ln, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
2800 Craig Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,987
- See 2800 Craig Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
1507 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $447,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,952
- See 1507 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com
2805 Cottonwood Dr, Springfield, OH 45504
- Price: $405,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,948
- See 2805 Cottonwood Dr, Springfield, OH 45504 on Redfin.com
2958 E Possum Rd, Springfield, OH 45502
- Price: $425,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,880
- See 2958 E Possum Rd, Springfield, OH 45502 on Redfin.com
703 Dorchester Dr, Springfield, OH 45506
- Price: $399,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,872
- See 703 Dorchester Dr, Springfield, OH 45506 on Redfin.com
1505 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $415,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,808
- See 1505 Kingsgate Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com
5001 S Charleston Clifton Rd, South Charleston, OH 45368
- Price: $469,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,784
- See 5001 S Charleston Clifton Rd, South Charleston, OH 45368 on Redfin.com
1255 Bischoff Rd, New Carlisle, OH 45344
- Price: $484,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,584
- See 1255 Bischoff Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com
11315 W National Rd, New Carlisle, OH 45344
- Price: $385,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,518
- See 11315 W National Rd, New Carlisle, OH 45344 on Redfin.com
4644 Middle Urbana Rd, Springfield, OH 45503
- Price: $450,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,806
- See 4644 Middle Urbana Rd, Springfield, OH 45503 on Redfin.com
5463 Enon Xenia Rd, Fairborn, OH 45324
- Price: $380,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,612
- See 5463 Enon Xenia Rd, Fairborn, OH 45324 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.