How much house does $500,000 buy you in Toledo?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Toledo?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Toledo right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

3121 County Road Ef, Swanton, OH 43558
- Price: $489,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,918
- See 3121 County Road Ef, Swanton, OH 43558 on Redfin.com

6045 Miakonda Trl, Sylvania, OH 43560
- Price: $499,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,285
- See 6045 Miakonda Trl, Sylvania, OH 43560 on Redfin.com

4816 Sunwood Dr, Toledo, OH 43623
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,989
- See 4816 Sunwood Dr, Toledo, OH 43623 on Redfin.com

7438 Nordic Way Ct, Maumee, OH 43537
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,145
- See 7438 Nordic Way Ct, Maumee, OH 43537 on Redfin.com

3643 Boulder Ridge Dr, Maumee, OH 43537
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,852
- See 3643 Boulder Ridge Dr, Maumee, OH 43537 on Redfin.com

8553 Stone Oak Dr, Holland, OH 43528
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,744
- See 8553 Stone Oak Dr, Holland, OH 43528 on Redfin.com

7407 Lock Mill Ct, Maumee, OH 43537
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,436
- See 7407 Lock Mill Ct, Maumee, OH 43537 on Redfin.com

153 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,323
- See 153 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

159 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,322
- See 159 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

8826 Flint Ct, Sylvania, OH 43560
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,322
- See 8826 Flint Ct, Sylvania, OH 43560 on Redfin.com

424 E Front St, Perrysburg, OH 43551
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,508
- See 424 E Front St, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

15819 County Road D, Wauseon, OH 43567
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,501
- See 15819 County Road D, Wauseon, OH 43567 on Redfin.com

5009 Island Park Blvd, Sylvania, OH 43560
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,493
- See 5009 Island Park Blvd, Sylvania, OH 43560 on Redfin.com

9414 Sheffield Rd, Perrysburg, OH 43551
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,831
- See 9414 Sheffield Rd, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

7373 County Road 12, Wauseon, OH 43567
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,100
- See 7373 County Road 12, Wauseon, OH 43567 on Redfin.com

7807 Gala Dr, Holland, OH 43528
- Price: $499,550
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,147
- See 7807 Gala Dr, Holland, OH 43528 on Redfin.com

8330 Monclova Rd, Monclova, OH 43542
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,059
- See 8330 Monclova Rd, Monclova, OH 43542 on Redfin.com

9842 Featherwood Ln, Sylvania Township, OH 43560
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,929
- See 9842 Featherwood Ln, Sylvania Township, OH 43560 on Redfin.com

17884 Euler Rd, Bowling Green, OH 43402
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,942
- See 17884 Euler Rd, Bowling Green, OH 43402 on Redfin.com

1324 Limerick Ln, Waterville, OH 43566
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,858
- See 1324 Limerick Ln, Waterville, OH 43566 on Redfin.com

891 Lost Lake Rd, Port Clinton, OH 43452
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,716
- See 891 Lost Lake Rd, Port Clinton, OH 43452 on Redfin.com

10850 E Bayshore Rd, Marblehead, OH 43440
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,372
- See 10850 E Bayshore Rd, Marblehead, OH 43440 on Redfin.com

545 W Lakeshore Dr, Port Clinton, OH 43452
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,207
- See 545 W Lakeshore Dr, Port Clinton, OH 43452 on Redfin.com

2855 N Canterbury Cir, Port Clinton, OH 43452
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,643
- See 2855 N Canterbury Cir, Port Clinton, OH 43452 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

