How much house does $500,000 buy you in Toledo?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Toledo?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Toledo right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

3121 County Road Ef, Swanton, OH 43558

- Price: $489,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,918

- See 3121 County Road Ef, Swanton, OH 43558 on Redfin.com

6045 Miakonda Trl, Sylvania, OH 43560

- Price: $499,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,285

- See 6045 Miakonda Trl, Sylvania, OH 43560 on Redfin.com

4816 Sunwood Dr, Toledo, OH 43623

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,989

- See 4816 Sunwood Dr, Toledo, OH 43623 on Redfin.com

7438 Nordic Way Ct, Maumee, OH 43537

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,145

- See 7438 Nordic Way Ct, Maumee, OH 43537 on Redfin.com

3643 Boulder Ridge Dr, Maumee, OH 43537

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,852

- See 3643 Boulder Ridge Dr, Maumee, OH 43537 on Redfin.com

8553 Stone Oak Dr, Holland, OH 43528

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,744

- See 8553 Stone Oak Dr, Holland, OH 43528 on Redfin.com

7407 Lock Mill Ct, Maumee, OH 43537

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,436

- See 7407 Lock Mill Ct, Maumee, OH 43537 on Redfin.com

153 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,323

- See 153 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

159 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,322

- See 159 Bentley Dr, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

8826 Flint Ct, Sylvania, OH 43560

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,322

- See 8826 Flint Ct, Sylvania, OH 43560 on Redfin.com

424 E Front St, Perrysburg, OH 43551

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,508

- See 424 E Front St, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

15819 County Road D, Wauseon, OH 43567

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,501

- See 15819 County Road D, Wauseon, OH 43567 on Redfin.com

5009 Island Park Blvd, Sylvania, OH 43560

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,493

- See 5009 Island Park Blvd, Sylvania, OH 43560 on Redfin.com

9414 Sheffield Rd, Perrysburg, OH 43551

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,831

- See 9414 Sheffield Rd, Perrysburg, OH 43551 on Redfin.com

7373 County Road 12, Wauseon, OH 43567

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,100

- See 7373 County Road 12, Wauseon, OH 43567 on Redfin.com

7807 Gala Dr, Holland, OH 43528

- Price: $499,550

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,147

- See 7807 Gala Dr, Holland, OH 43528 on Redfin.com

8330 Monclova Rd, Monclova, OH 43542

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,059

- See 8330 Monclova Rd, Monclova, OH 43542 on Redfin.com

9842 Featherwood Ln, Sylvania Township, OH 43560

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,929

- See 9842 Featherwood Ln, Sylvania Township, OH 43560 on Redfin.com

17884 Euler Rd, Bowling Green, OH 43402

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,942

- See 17884 Euler Rd, Bowling Green, OH 43402 on Redfin.com

1324 Limerick Ln, Waterville, OH 43566

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,858

- See 1324 Limerick Ln, Waterville, OH 43566 on Redfin.com

891 Lost Lake Rd, Port Clinton, OH 43452

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,716

- See 891 Lost Lake Rd, Port Clinton, OH 43452 on Redfin.com

10850 E Bayshore Rd, Marblehead, OH 43440

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,372

- See 10850 E Bayshore Rd, Marblehead, OH 43440 on Redfin.com

545 W Lakeshore Dr, Port Clinton, OH 43452

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,207

- See 545 W Lakeshore Dr, Port Clinton, OH 43452 on Redfin.com

2855 N Canterbury Cir, Port Clinton, OH 43452

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,643

- See 2855 N Canterbury Cir, Port Clinton, OH 43452 on Redfin.com

