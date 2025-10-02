How much house does $500,000 buy you in Youngstown?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Jacksonville, FL. (Alena Mozhjer // Shutterstock/Alena Mozhjer // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Youngstown?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Youngstown right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1925 N Lipkey Rd, North Jackson, OH 44451
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,574
- See 1925 N Lipkey Rd, North Jackson, OH 44451 on Redfin.com

3425 Hummingbird Hill Dr, Youngstown, OH 44514
- Price: $460,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,362
- See 3425 Hummingbird Hill Dr, Youngstown, OH 44514 on Redfin.com

1645 Nelson Ln, Bristolville, OH 44402
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,866
- See 1645 Nelson Ln, Bristolville, OH 44402 on Redfin.com

5420 Cloisters Dr, Canfield, OH 44406
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,748
- See 5420 Cloisters Dr, Canfield, OH 44406 on Redfin.com

391 Centennial Dr, Vienna, OH 44473
- Price: $479,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,643
- See 391 Centennial Dr, Vienna, OH 44473 on Redfin.com

679 Latonka Dr, Mercer, PA 16137
- Price: $479,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,100
- See 679 Latonka Dr, Mercer, PA 16137 on Redfin.com

2760 Ravine Run, Cortland, OH 44410
- Price: $490,000
- 3 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,654
- See 2760 Ravine Run, Cortland, OH 44410 on Redfin.com

449 Westchester Dr Se, Warren, OH 44484
- Price: $474,900
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,596
- See 449 Westchester Dr Se, Warren, OH 44484 on Redfin.com

6873 Luteran Ln, Youngstown, OH 44514
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,666
- See 6873 Luteran Ln, Youngstown, OH 44514 on Redfin.com

404 Cherry Hill Ln, Cortland, OH 44410
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,532
- See 404 Cherry Hill Ln, Cortland, OH 44410 on Redfin.com

370 Wilcox Rd, Youngstown, OH 44515
- Price: $469,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,153
- See 370 Wilcox Rd, Youngstown, OH 44515 on Redfin.com

124 Saint Andrews, Cortland, OH 44410
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,150
- See 124 Saint Andrews, Cortland, OH 44410 on Redfin.com

26 Albion Ln, Grove City, PA 16127
- Price: $469,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,140
- See 26 Albion Ln, Grove City, PA 16127 on Redfin.com

1750 Portal Dr Ne, Warren, OH 44484
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,016
- See 1750 Portal Dr Ne, Warren, OH 44484 on Redfin.com

8748 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8748 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8736 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8736 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8732 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8732 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8744 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8744 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8740 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8740 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8728 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8728 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8724 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8724 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8725 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8725 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8729 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8729 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8741 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8741 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8733 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8733 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

8737 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 8737 Harvest Glenn Trl, Poland, OH 44514 on Redfin.com

14 Steingrabe Rd, New Wilmington, PA 16142
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,504
- See 14 Steingrabe Rd, New Wilmington, PA 16142 on Redfin.com

946 Crouser School Rd, Sandy Lake, PA 16145
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,200
- See 946 Crouser School Rd, Sandy Lake, PA 16145 on Redfin.com

10105 Carrie Ct, New Middletown, OH 44442
- Price: $490,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,770
- See 10105 Carrie Ct, New Middletown, OH 44442 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

