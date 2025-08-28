$5.7M Ohio mansion hits market with ponds and saltwater pool

8200 Kroger Farm Road, Indian Hill, Ohio 8200 Kroger Farm Road, Indian Hill, Ohio. Agent: Sibcy Cline, Inc - Allison Thornton 513-793-2820.
By WHIO Staff

INDIAN HILL, Ohio — A stunning property in the village offers luxurious amenities and exquisite design, making it a perfect home for both living and entertaining.

The property features soaring ceilings, rich wood accents, and floor-to-ceiling windows that fill the home with light. The gourmet kitchen is equipped with top-of-the-line finishes and thoughtful design, catering to culinary enthusiasts.

The exterior of the home is equally impressive, with beautiful ponds framing the front entrance. At the rear, resort-style limestone terraces and a firepit complement the saltwater pool and pavilion, which is complete with ceiling heaters and a cozy fireplace for year-round enjoyment.

This one-of-a-kind gem stands out in the village, offering a blend of luxury and comfort.

With its combination of elegant design and comprehensive amenities, this property is truly a unique offering in the village.

If you are interested in this property, contact Allison Thornton at Sibcy Cline, Inc. Her phone number is 513-519-2820.

