Multiple fire departments respond after vehicle fire spreads in area cornfield

Field fire on Neer Road in Champaign County Photo contributed by Mechanicsburg Fire Department (via Facebook) (Mechanicsburg Fire Department (via Facebook) /Mechanicsburg Fire Department (via Facebook))
By WHIO Staff

CHAMPAIGN COUNTY — Several fire departments responded after a vehicle fire spread in a Champaign County cornfield on Sunday.

The Mechanicsburg Fire Department wrote in a social media post that firefighters responded at around 1:33 p.m. to the 8000 block of Neer Road on reports of a vehicle fire.

When they arrived, they found a fully engulfed vehicle, and a large part of the field was on fire.

“Traffic control was also needed due to heavy smoke in the area, which was provided by the Mechanicsburg Police Department and the Champaign County Sheriff’s Office. After approximately one hour, crews were able to mark the situation contained,” the Mechanicsburg Fire Department said.

The Central Townships Joint Fire District assisted.

They said in a Facebook post that they found several acres of harvested fields on fire. This included multiple fires in standing corn.

No injuries were reported.

