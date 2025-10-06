Multiple fire departments respond after vehicle fire spreads in area cornfield

CHAMPAIGN COUNTY — Several fire departments responded after a vehicle fire spread in a Champaign County cornfield on Sunday.
The Mechanicsburg Fire Department wrote in a
that firefighters responded at around 1:33 p.m. to the 8000 block of Neer Road on reports of a vehicle fire.
When they arrived, they found a fully engulfed vehicle, and a large part of the field was on fire.
“Traffic control was also needed due to heavy smoke in the area, which was provided by the Mechanicsburg Police Department and the Champaign County Sheriff’s Office. After approximately one hour, crews were able to mark the situation contained,” the Mechanicsburg Fire Department said.
The Central Townships Joint Fire District assisted.
They said in a
that they found several acres of harvested fields on fire. This included multiple fires in standing corn. Facebook post
No injuries were reported.
