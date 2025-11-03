Several area high schools to play in 2nd round of football playoffs

Alter WR No. 1 Henry Schneider celebrates touchdown catch against Bellbrook on Oct. 31, 2025 Photo from: John Tisdell/Staff
By WHIO Staff

MIAMI VALLEY — The second-round matchups are set in the 2025 high school football playoffs.

[DOWNLOAD: Free WHIO-TV News app for alerts as news breaks]

The Ohio High School Athletic Association (OHSAA) announced the matchups on Sunday.

Several area high schools will play on Friday at 7 p.m., according to an OHSAA spokesperson.

This comes after several schools had a first-round bye last week.

The higher-seeded team will serve as host for the second and third rounds of the playoffs.

TRENDING STORIES:

The second-round matchups are listed below:

Division I Region 2

  • No. 1 Middletown vs No. 8 Lebanon
  • No. 2 Troy vs No. 7 Jackson
  • No. 4 Springboro vs No. 5 Springfield
  • No. 6 Wayne at No. 7 Findlay

Division II Region 8

  • No. 3 Trotwood-Madison vs No. Lima Senior
  • No. 4 Xenia vs No. 5 LaSalle

Division III Region 10

  • No. 2 Wapakoneta vs No. 7 Lima Shawnee

Division III Region 12

  • No. 2 Tippecanoe vs No. 7 Talawanda
  • No. 3 Badin vs No. 6 Alter

Division IV Region 16

  • No. 2 Valley View vs No. 7 Wyoming
  • No. 6 Brookville at No. 3 Christian Academy

Division V Region 20

  • No. 2 Indian Lake vs No. 7 Preble Shawnee
  • No. 3 Miami East vs No. 5 Mariemont
  • No. 4 Graham vs No. 5 Carlisle

Division VI Region 24

  • No. 1 Tri-Village vs No. 9 Portsmouth West
  • No. 2 Northeastern vs No. 7 Rock Hill
  • No. 3 Mechanicsburg vs No. 6 Anna
  • No. 5 Coldwater at No. 4 St. Bernard-Elmwood Place

Division VII Region 28

  • No. 1 Marion Local vs No. 8 Lehman Catholic
  • No. 2 St. Henry vs. No. 10 New Bremen
  • No. 11 Cedarville at No. 3 Cincinnati Country Day
  • No. 12 Fort Recovery at No. 4 Eastern

The winners will advance to the third round on Nov. 14.

[SIGN UP: WHIO-TV Daily Headlines Newsletter]

©2025 Cox Media Group

0
Comments on this article
0
On AirK99.1FM - New Country Logo
    View All
    1-937-457-0991

    The K-Club Newsletter

    mobile apps

    Everything you love about k99online.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!